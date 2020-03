Coronavirus: riaprono le biblioteche, ma a "distanza di sicurezza"

Tra i luoghi che ottengono una sorta di "via libera parziale" con il nuovo decreto del governo, firmato domenica 1 marzo e valido fino a domenica 8 marzo per fronteggiare il contagio del Coronavirus, ci sono le biblioteche. Come i musei, anch'esse possono finalmente riaprire, sebbene a patto di rispettare la "distanza di sicurezza".

Nella settimana precedente, invece, le biblioteche lombarde sono rimaste chiuse, anche fuori dalla cosiddetta zona rossa dei dieci Comuni del Lodigiano interessati dal focolaio di Coronavirus, proprio per evitare che le persone si assembrassero in luoghi chiusi. Esattamente come i musei e le chiese, dove tuttavia la preghiera individuale è sempre stata consentita.

Il nuovo decreto ha "allentato" alcune delle misure precedenti, venendo incontro alle richieste degli operatori. Le biblioteche, considerate a tutti gli effetti luoghi di cultura, potranno quindi riaprire. A condizione (indispensabile) che i gestori garantiscano la "distanza di sicurezza" di almeno un metro tra un fruitore e l'altro, contingentando appositamente gli ingressi.

A Milano le biblioteche restano comunque chiuse lunedì 2 marzo, per ragioni organizzative. Il decreto è stato infatti firmato nel tardo pomeriggio di domenica e non ci sarebbe stato il tempo per organizzare il servizio. Il Comune sta lavorando in queste ore per riattivare la fruizione delle biblioteche rispettando il decreto: ci sarà il via libera, quindi, per studiare e consultare libri in sede, così come per prendere i volumi in prestito, mentre è già stata riattivata la possibilità di prenotare i libri online.

Anche i Comuni dell'area metropolitana si stanno attrezzando: qualcuno è riuscito a garantire l'apertura anche da lunedì, come a Bareggio e a Cinisello Balsamo, per fare solo due esempi. Il consiglio è quello di visitare la pagina web del proprio Comune per sapere gli orari esatti di apertura al pubblico.