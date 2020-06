Tutti in sella dopo il Coronavirus: boom per le bici BikeMi (con rimborsi e viaggi gratis)

Post Coronavirus uguale bici. I milanesi continuano a scommettere sulla mobilità dolce dopo l'emergenza sanitaria e il conseguente lockdown e puntano tutto sulle due ruote, seguendo anche la strada tracciata dall'amministrazione, che sta puntando forte su ciclabili e sostenibilità.

A testimoniarlo sono anche i numeri di bikeMi, il servizio di bici sharing attivo sotto la Madonnina, che da inizio di maggio ha registrato un incremento di utilizzi pari al 300% rispetto al periodo di isolamento e una crescita del 276% sul numero di abbonamenti acquistati rispetto all’anno precedente.

"Dall’inizio della pandemia sono state attivate misure speciali per tutelare la sicurezza degli abbonati, prima fra tutte il servizio di sanificazione su strada di biciclette e stazioni. È stata inoltre intensificata la manutenzione dei mezzi, svolta direttamente su strada, per garantire biciclette sempre pronte all’utilizzo in qualsiasi momento", sottolineano dall'azienda.

E in più bikeMi ha "deciso di omaggiare i suoi abbonati annuali con due mesi gratuiti, consentendo così di recuperare i giorni di non utilizzo" e di rendere gratuite per la prima ora le biciclette gialle a "pedalata muscolare, agevolando così l’utilizzo per tragitti più lunghi".