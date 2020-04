Coronavirus e "ora d'aria" per i bambini (col genitore). Gallera sbotta: "Effetto devastante"

"Non è questo il momento di abbassare la guardia". L'ammonimento, duro, arriva dall'assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera, che commenta così la circolare del ministero dell'Interno di martedì 31 marzo che concedeva ai bimbi la possibilità di uscire insieme a un genitore per fare due passi nei pressi di casa.

"La circolare - le parole dell'assessore - rischia di creare un effetto psicologico devastante vanificando gli sforzi e i sacrifici compiuti finora". E ancora: "Il provvedimento ministeriale - ha aggiunto Gallera - potrebbe essere inteso come un segnale di allentamento delle misure di contenimento assunte finora. Misure rigide, importanti, che hanno però consentito di contenere la curva dei contagi del coronavirus".

"La luce in fondo al tunnel - ha concluso Gallera - rischia di allontanarsi o di spegnersi del tutto nel momento in cui vengono trasmessi messaggi ambigui: l'indicazione utile per tutti deve essere quella di rimanere a casa, ancora per qualche settimana. Solo così riusciremo a sconfiggere questo nemico subdolo e invisibile".

Cosa dice la circolare

La circolare del Viminale ha causato non poche problemi, con la Lombardia e la Campania che hanno subito protestato. Tanto che poco dopo è arrivato un chiarimento dal ministero. "Le regole sugli spostamenti per contenere la diffusione del coronavirus non cambiano", hanno precisato dal dicastero.

"Si può uscire dalla propria abitazione - si legge nella nota del Viminale - esclusivamente nelle ipotesi già previste dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri: per lavoro, per motivi di assoluta urgenza o di necessità e per motivi di salute". "La circolare del ministero dell'Interno del 31 marzo - prosegue la nota - si è limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base di richieste pervenute al Viminale. In particolare, è stato specificato che la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione di spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute".

"Per quanto riguarda l'attività motoria è stato chiarito che, fermo restando le limitazioni indicate, è consentito camminare solo nei pressi della propria abitazione. La circolare ha ribadito che non è consentito in ogni caso svolgere attività ludica e ricreativa all'aperto e che continua ad essere vietato l'accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici", si precisa. "La medesima circolare ha ricordato infine che in ogni caso tutti gli spostamenti sono soggetti a un divieto generale di assembramento e quindi all'obbligo di rispettare la distanza minima di sicurezza. Le regole e i divieti sugli spostamenti delle persone fisiche, dunque, rimangono le stesse", conclude la nota.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sì anche alle passeggiate sempre nei pressi della propria abitazione di anziani e disabili accompagnati da persone che ne curano l'assistenza. Tale tipo di uscita - si legge nella circolare - "è riconducibile a motivazioni di necessità o salute".