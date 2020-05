Il regalo del piccolo Davide, 6 anni: 18 euro ai medici di Milano "per comprare le medicine"

Il suo primo concerto con mamma e papà, entrambi musicisti per lavoro. Un biglietto speciale fatto pagare agli spettatori. E un cuore grande, grandissimo, a dispetto dell'età. Perché Davide, un bimbo di 6 anni, è piccolo ma sa già cos'è la solidarietà e nei giorni scorsi ha fatto la sua piccola, ma personalissima donazione ai medici dell'ospedale di Niguarda, da più di tre mesi in lotta contro il Coronavirus.

A raccontare la storia venerdì è stato proprio l'ospedale meneghino, che ha ricevuto 18 euro dal neo musicista attraverso gli sms solidali che erano stati attivati dalla "nazionale cantanti" per dare una mano alla terapia intensiva.

"C’è posta per noi - hanno scritto dal Niguarda, postando la foto della letterina inviata dal bimbo -. Ma grazie piccolo Davide, che ci ha inviato il suo contributo attraverso l'sms solidale attivato dalla Nazionale Italiana Cantanti". "Ciao dottori, sono Davide, ho 6 anni da poco - ha scritto invece il bimbo nella sua lettera - e volevo dirvi che a Pasqua ho suonato il violoncello per i miei nonni, i miei zii e miei cugini che mi hanno ascoltato in video e pagato il biglietto con il vostro sms solidale. Ho raccolto per voi 18 euro per comprare delle medicine".

“È stata l'occasione per spiegare a nostro figlio cosa stava succedendo negli ospedali e fargli sperimentare che anche i bambini possono dare il loro prezioso contributo - hanno raccontato mamma e papà, chiaramente orgogliosi -. Non può immaginare quanta emozione abbia provato nostro figlio nel fare il suo primo concertino accompagnato da mamma e papà. Si è persino vestito elegante e fatto pettinare".

Foto - La letterina del piccolo Davide