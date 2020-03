Coronavirus, chiude anche Boggi in tutta Italia (aeroporti compresi)

Al novero di negozi che chiudono, preventivamente, in relazione all'emergenza sanitaria da Coronavirus, si aggiunge anche Boggi che, mercoledì mattina, con una nota ufficiale ha annunciato la chiusura temporanea di tutti e 68 i punti vendita italiani, compresi quelli negli aeroporti, fino a data da definirsi.

«Una misura necessaria e doverosa per tutelare la salute di dipendenti e clienti, evitando occasioni di contatto e di possibile contagio e diffusione di Covid-19. Rimane invece attivo il servizio di e-commerce, con la garanzia della spedizione gratuita per tutto il periodo di chiusura degli store», si legge nella nota.

Chiudono i grandi store

In precedenza il provvedimento era stato preso dal centro commerciale Scalo Milano di Locate Triulzi, da tutti gli store (e ristoranti e hotel) di Armani e da altre catene come Calzedonia o Alcott, nonché in realtà pure da numerosi negozi che hanno inteso partecipare al senso di responsabilità richiesto a tutti i cittadini dal decreto della presidenza del consiglio dell'8 marzo, esteso a tutto il Paese il 9, affinché si eviti di uscire di casa se non per stretta necessità.

L'idea di chiudere negozi e attività produttive (salvo quelle di prima necessità come alimentari e farmaci) per una quindicina di giorni è ancora al vaglio: proposta dalla giunta regionale della Lombardia, al momento non è stata (ancora?) accolta dal Governo.