Bollettino Coronavirus Lombardia e Milano giovedì 11 giugno 2020

Prosegue la lotta al Coronavirus in Lombardia, travolta ormai quasi quattro mesi fa da quella che più volte i vertici regionali hanno definito una "bomba atomica". La regione e tutte le città stanno pian piano cercando di tornare alla normalità e ormai quasi tutte le attività, i negozi e i locali hanno ripreso a lavorare, con i divieti per i cittadini che sono totalmente caduti.

Nonostante le riaperture, il trend della curva dei contagi sembra stia mantenendo con costanza la sua discesa e giorno giorno diminuiscono i contagi e i morti, il cui conto resta comunque tragicamente alto.

Negli ultimi giorni il rapporto tra tamponi e nuovi positivi si è sempre attestato attorno al 2%, tranne lunedì 8 giugno quando si è verificato un picco del 4,3%. Positivi con continuità, invece, i numeri sui ricoveri ordinari e sui pazienti in terapia intensiva, ora sotto quota 100.

Coronavirus, la polemica sui dati in Lombardia

Non mancano, però, le polemiche. Giovedì - il giorno dopo l'addio del direttore generale del Welfare, Luigi Cajazzo, sostituito da Marci Trivelli - a mettere nel mirino il Pirellone è stato il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che ha denunciato una scarsa trasparenza da parte della regione.

"Leggo che in Lombardia ieri ci sono stati 32 decessi per Covid - ha scritto Gori giovedì mattina su Twitter facendo riferimento al bollettino del giorno precedente -. Non si sa però dove, in quale provincia, perché la Regione non comunica più i dati divisi". E lo stesso sindaco ha anche una propria spiegazione del perché: "Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di più di quelli ufficiali, hanno secretato i dati per provincia".

Poco dopo, ancora su Twitter, il primo cittadino ha aggiunto: "Neppure i dati sui guariti vengono più comunicati, e sì che sarebbero importanti per capire che oggi le persone ammalate sono poche. Spero che il nuovo Dg della Sanità Marco Trivelli parta da qui, dai dati e dalla trasparenza".

A stretto giro di posta, sempre nella mattinata di giovedì, è poi arrivata la smentita di regione Lombardia con una nota ufficiale. "Quanto scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, non corrisponde al vero ed è privo di qualsiasi fondamento", si legge nel comunicato.

"La diffusione dei dati relativi al Coronavirus da parte di Regione Lombardia verso le autorità sanitarie e verso i mezzi di informazione non è cambiata e continua a essere la stessa", hanno assicurato dal Pirellone. "Sostenere, per alimentare la polemica politica e senza alcun riscontro veritiero, che la Regione 'secreti' i dati non fa onore a chi rappresenta le Istituzioni", hanno concluso dall'amministrazione.