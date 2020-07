Bollettino coronavirus Milano e Lombardia: i dati di sabato 11 aprile 2020

Prosegue la lotta all'epidemia da coronavirus in Lombardia. I numeri ufficiali, come sempre, verranno dati in serata di sabato. Questi i dati di venerdì 10 luglio, positivi sul fronte dei ricoveri ospedalieri: -11 i pazienti non gravi e -4 quelli in terapia intensiva. 6 sono i decessi, in linea con i giorni scorsi. +17 i nuovi contagi nell'hinterland e +9 in città. In lieve aumento i positivi in regione, 135, mentre i guariti e dimessi, in totale, sono 145.

Inferimere di Cremona: "Covid infetta ancora"

E' intanto diventato virale su Facebook con oltre quattromila condivisioni il post dell'infermiere Luca Alini, che lavora nel nosocomio di Cremona, e che ha scritto: "Ci risiamo. Abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti covid con gravi insufficienze respiratorie. Per ora la cosa è limitata, ma il coronavirus fa quello che deve: infetta nuovi ospiti per sopravvivere". Alini ha avvertito che "il virus esiste, non è magicamente sparito, e sta mietendo ancora vittime".

"La maggior parte delle persone - ha continuato l'infermiere - ormai pensa al mare, alla montagna, all'aperitivo con gli amici, alla gita del week end. Nel frattempo, noi continuiamo a fare quello che facciamo sempre, anche se adesso non siamo più eroi, angeli o qualunque altro titolo onorifico. L'ultimo paziente della prima ondata è stato dimesso, dal nostro reparto, il 30 giugno. Sono passati 8 giorni. Non siamo più covid free, ma poco importa". L'uomo ha concluso definendo "un bugiardo clamoroso" chi declama la certezza che "tutto ciò che è stato non si ripeta". E ha chiosato: "Io il covid l'ho beccato anche se non ho mai avuto i sintomi, ma non mi sento affatto tranquillo".