Bollettino coronavirus Lombardia 11 maggio: +114 casi milanesi, diminuiscono persone in ospedale

Crescono ancora i contagiati in Lombardia, seppur con un ritmo inferiore ai giorni scorsi e diminuiscono, per fortuna, le persone in ospedale. L'ultimo bollettino, reso noto dalla Regione nel pomeriggio di lunedì 11 maggio, parla di 114 nuovi casi in tutta la Città Metropolitana e 52 all'ombra della Madonnina. Il totale? Rispettivamente 21.490 e 9.071.

In tutta la Lombardia, a fronte di 7.508 tamponi, sono state trovate altre 364 persone positive al virus (il totale è di 81.871). Continua a diminuire, anche se in maniera più blanda rispetto a qualche giorno fa, la pressione sugli ospedali: il totale dei ricoverati è 5.738 (è sceso di 38 unità nelle ultime 24 ore), 5.397 si trovano nei reparti (-31), 341 nelle terapie intensive (-7). Non si fermano, invece, i decessi: in un giorno il virus arrivato dalla Cina ha ucciso altre 68 persone e il totale è schizzato oltre quota 15mila (15.504). Un dato comunque inferiore alla media della scorsa settimana.

Lombardia, parte il progetto per costruire mascherine

Nel frattempo, si chiama Polimask il progetto portato avanti dalla Regione Lombardia in collaborazione col Politecnico di Milano per dare vita a una filiera di produzione locale di mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3 per uso sanitario, camici protettivi per operatori sanitari, occhiali e altri dispositivi di protezione necessari per far fronte all'emergenza COVID-19. "All'appello della Regione Lombardia - spiega l'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, che ha coordinato il progetto per la Regione - hanno risposto centinaia di imprese. Una volta raccolta questa disponibilita', in collaborazione con il Politecnico di Milano, abbiamo avviato una serie di test. I test erano finalizzati a verificare quali materiali fossero adeguati e quali produttori fossero effettivamente in grado di produrle. Lo slancio di solidarieta' prezioso, straordinario di tantissimi non necessariamente bastava per realizzare un prodotto idoneo con qualita' e capacita' protettiva necessaria". "Dal progetto Polimask - prosegue l'assessore Cattaneo - e' nata poi una vera e propria filiera della solidarieta' che coinvolge il terzo settore e che produrra' quasi due milioni di mascherine. Un gruppo di associazioni di volontariato si e' resa disponibile a produrre le mascherine con il materiale idoneo, secondo le specifiche indicate dal Politecnico. Inoltre, l'Universita' ha incontrato la disponibilita' dei produttori di questo materiale a fare una prima fornitura gratuita a queste associazioni".

"Ringrazio le realta' del Terzo settore che hanno aderito a questa iniziativa: associazioni, fondazioni, cooperative che si sono rese disponibili a realizzare mascherine - conclude l'assessore -. Questo impegno conferma la forza del non profit lombardo da sempre in prima linea nel rispondere al bisogno con la sua creativita' e capacita' operativa. Un ringraziamento va anche alle imprese produttrici di materiale che lo hanno messo a disposizione gratuitamente a conferma che la solidarieta' e' una virtu' anche nei nostri comparti manifatturieri".

La campagna di solidarieta' "Un milione di mascherine per imparare a proteggerci" prevedere la distribuzione gratuita o a prezzi calmierati delle mascherine e sara' accompagnata da una campagna di informazione sul corretto uso delle mascherine e sui materiali idonei.