Bollettino coronavirus Milano e Lombardia: i dati di domenica 12 luglio

Prosegue la lotta all'epidemia da coronavirus in Lombardia. I dati di domenica 12 luglio 2020 verranno come sempre forniti da Regione Lombardia nel tardoo pomeriggio. Sabato 11 luglio si eran registrati 67 nuovi casi positivi in tutta la Regione a fronte di poco più di 7 mila tamponi effettuati. Di questi casi, 25 vengono definiti come "debolmente positivi". A Milano città i nuovi casi positivi sono 15, mentre in tutta la Città metropolitana sono 26. Aumentano le persone guarite, ben 192 in più tra venerdì e sabato.

Rafforzati presidi sanitari territoriali in località turistiche

In vista delle vacanze estive, la Regione Lombardia ha reso noto oche i servizi di continuità assistenziale saranno rafforzati in tutte le località turistiche per oltre 15 mila ore di attività. Le Ats hanno infatti predisposto un piano d'intervento straordinario, stabilendo turni e orari per l'accesso alle prestazioni mediche e ambulatoriali. Per queste è previsto anche un triage telefonico: in caso di sintomi simil-influenzali vengono attivati gli strumenti previsti dai protocolli anti covid.

Ne ha dato notizia, nella serata di sabato 11 luglio, l'assessore regionale al welfare Giulio Gallera, sintetizzando i contenuti di una delibera di giunta. "Il servizio di assistenza sanitaria ai turisti - ha commentato Gallera - ha la finalità di assicurare sia l'attività medica svolta dai professionisti convenzionati, sia il servizio di continuità assistenziale territoriale, a beneficio dei vacanzieri e senza penalizzare i residenti a fronte di un forte afflusso di visitatori e ad un conseguente aumento dei potenziali assistiti".