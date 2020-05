Bollettino Coronavirus Lombardia 12 maggio: aggiornamento contagi, casi e morti Milano

La regione Lombardia prosegue nella sua battaglia contro il Coronavirus. La speranza è che i prossimi dati - in arrivo verso le 17.30 di martedì 12 maggio con il consueto bollettino - confermino la tendenza dei giorni scorsi, con contagi e morti in calo e la pressione sugli ospedali che continua a diminuire.

Giorno dopo giorno, dopo l'avvio della "fase 2" lo scorso 4 maggio, i numeri diventano sempre più importanti. Una costante discesa di tutti gli indicatori, infatti, potrebbe segnare il passaggio alla "fase 3" - con la riapertura di quasi tutti i negozi - già dal prossimo 18 maggio.

Negozi aperti e controlli

"Entro giovedì penso di dare una risposta, che sia positiva o negativa", ha detto sul tema il presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana. "Dal 18 maggio - ha aggiunto in mattinata - i negozi riaprono per scelta del governo, prima di allora dovremo ricevere le linee guida che ci saranno inviate dal governo tramite l'Inail, poi incroceremo le linee guida con dati epidemiologici e avremo la possibilità di fare delle valutazioni, chiedendo al governo di riaprire qualche attività in più".

Qualche criticità, comunque, non manca. A preoccupare la regione, infatti, è il rischio assembramenti in giro per le città - come successo nei giorni scorsi sui Navigli a Milano -, con le strade che possono trasformarsi in teatri di nuovi contagi. Per questo regione Lombardia ha lanciato l'idea di veri e propri nuclei specializzati nell'evitare che si formino gruppi di persone.

L'assessore alla sicurezza regionale, Riccardo De Corato ha per questo scritto ai prefetti delle 12 province lombarde, ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia ed a quelli più popolosi. Sul tavolo, ha fatto sapere la regione in una nota - la richiesta di istituire "nuclei anti assembramento misti formati da agenti di polizia locale e forze dell'ordine, possibilmente h24 e di pronto intervento per impedire sul nascere ogni tipologia di assembramento e soprattutto di condotte in violazioni delle norme emanate e tutt'ora in vigore".