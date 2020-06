Bollettino coronavirus 13 giugno

Aumentano di quasi 100 i casi di coronavirus nell'area metropolitana Milano (+98) e si sfiorano i 40 in città (+38). A comunicare i dati sabato 13 giugno la Regione. In Lombardia nelle ultime 24 ore su un totale di 9.474 tamponi effettuati sono +210 le persone risultate positive. Diminuisce ancora, per fortuna, la pressione sugli ospedali: c'è una persona in meno ricoverata in terapia intensiva e -105 quelli in altri reparti.

L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha annunciato come il 25.6% dei lombardi sia risultato positivo al test sierologico per il coronavirus, sottolineando che gli esami eseguiti sono stati 264.024 e i cittadini testati in tutto 161.695. Degli operatori che sono stati sottoposti al test è risultato positivo invece solo il 12.6%.

Intanto in Lombardia, dove al 12 giugno sono 272 i nuovi casi di Covid 19, si attende la data di lunedì 15 giugno, inizio della fase 3, quando potranno riaprire cinema, teatri, attività ludiche per bambini e ragazzi, sale giochi, centri benessere, centri termali, culturali e sociali.

Rimane l'obbligo a livello regionale di indossare le mascherine, come annunciato dal presidente Attilio Fontana su Facebook: "Ho deciso di mantenere l'obbligo delle mascherine sino al 30 giugno, un decisione difficile ma supportata da evidenze scientifiche e dal recente studio americano coordinato dal premio Nobel per la chimica Mario J. Molina dell'Università della California".