Bollettino coronavirus 14 giugno

Manca pochissimo all'inizio della fase 3 a Milano e in Lombardia. Lunedì 15 giugno, come stabilito dal Dpcm, potranno riaprire cinema, teatri, centri estivi per bambini e ragazzi, sale giochi, centri benessere, termali, culturali e sociali.

La situazione coronavirus in Lombardia al 13 giugno vede un aumento di 210 contagi, su 9.474 tamponi (con il 2,2% di positivi), e altri 23 decessi. Salgono inoltre i positivi al Covid-19 nell'area metropolitana di Milano, che con +98 casi, presenta quasi la metà dei nuovi positivi a livello regionale (di questi 38 sono in città). Positivo il quadro degli ospedali dove i ricoveri diminuiscono di 105 e si registra una persona in meno in terapia intensiva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come annunciato sabato dal presidente lombardo Attilio Fontana, fino ad almeno il 30 giugno rimane l'obbligo di indossare le mascherine. "Una decisione difficile - ha scritto il governatore su Facebook - ma supportata da evidenze scientifiche e dal recente studio americano coordinato dal premio Nobel per la chimica Mario J. Molina dell'Università della California".