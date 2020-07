Bollettino coronavirus in Lombardia e a Milano: contagi e morti di martedì 14 luglio 2020

Si attendono ancora i risultati ufficiali di Regione Lombardia sui casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. In attesa di capire se la situazione continua a migliorare o meno, vi ricordiamo che lunedì 13 luglio c'erano stati 94 nuovi pazienti positivi al coronavirus in Lombardia, a fronte di 6.482 tamponi effettuati. Tra i nuovi positivi al covid 27 pazienti erano stati individuati a seguito di test sierologico e 22 erano considerati debolmente positivi. I morti erano stati 9, 16.757 da febbraio.

Cosa cambia a livello normativo

Il nuovo Dpcm non porterà sostanziali cambiamenti a Milano come nel resto d'Italia. Pochi dubbi a questo punto: si va verso la conferma. Le porte di discoteche, fiere e congressi restano ancora chiuse, per l'apertura dovranno attendere ancora, almeno fino al 31 luglio. Vietati inoltre fino a fine mese gli assembramenti e sempre obbligatoria la mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico.

In sostanza, il 31 luglio è come ampiamente preventivato il nuovo termine fino al quale potranno essere prorogate tutte le misure restrittive contenute nel Dpcm di un mese fa. Sarà tutto confermato nel nuovo Dpcm che il ministro Roberto Speranza si prepara a firmare in pieno accordo col premier martedì 14 luglio, giorno in cui scadranno i provvedimenti varati l'11 giugno (qui tutti i dettagli). Nessun passo indietro.