Bollettino contagi e morti a Milano e Lombardia giovedì 14 maggio 2020

Ancora una giornata di lotta al coronavirus in Lombardia, giovedì 14 maggio 2020. E bollettino ufficiale della Regione.

Gli interventi dell'economia

Nel frattempo, si cerca una soluzione per rilanciare l'economia. Semplificazione della burocrazia, interventi sulla fiscalità, coordinamento tra le istituzioni e, soprattutto, la rapida riapertura delle attività, con tutte le cautele del caso. Queste le richieste formulate dai principali rappresentanti del settore produttivo comasco nel corso del Tavolo Territoriale sullo Sviluppo Economico, tenutosi questa mattina nella sede dell'UTR Insubria. All'appuntamento organizzato da Fabrizio Turba, sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale, ha presenziato l'assessore regionale allo sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli. Durante i lavori, gli 'stakeholder' del Comasco hanno anche espresso soddisfazione per le misure già introdotte da Regione Lombardia per la gestione dell'emergenza sanitaria ed economica.

"A livello sanitario - ha spiegato Fabrizio Turba – Regione Lombardia è pronta ad attivare un monitoraggio sul territorio ancora più capillare. Questo per impedire la nascita di possibili nuovi focolai e gestire eventuali casi problematici". "È una strategia - ha aggiunto - che varrà ancora di più dal punto di vista turistico, perché dovremo essere pronti e preparati a fronteggiare eventuali emergenze quando, speriamo presto, i turisti stranieri torneranno sul nostro lago e sui nostri bellissimi territori. Per questo è fondamentale la presenza di presidi medici locali". Mercato interno da ripensare "Servono date certe da dare a imprese e lavoratori per la ripresa delle attività - ha sottolineato Turba - e il giusto preavviso per il ritorno alla 'nuova normalità. Ormai è indispensabile ripensare al mercato interno, incentivandolo il più possibile. Se necessario va anche bypassato il codice degli appalti. Le aziende italiane devono produrre sul territorio i prodotti strategici fondamentali per la gestione dell'emergenza come, per esempio, i dispositivi di sicurezza individuali. Parallelamente alla gestione dell'emergenza sanitaria - ha proseguito il sottosegretario - Regione sta già lavorando da settimane per il sostegno a imprese e famiglie che necessitano del doveroso supporto per poter ripartire. C'è, innanzitutto, lo straordinario piano da 3 miliardi di euro per la costruzione di nuove opere pubbliche. Regione sta anche studiando un meccanismo per agevolare maggiormente l'utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione. Nel quadro attuale, l'avvio delle opere per le Olimpiadi del 2026 porterà benefici alla Lombardia e al territorio comasco".

"Il momento è certamente difficile ma con prudenza e senso di responsabilità la Lombardia ce la farà sicuramente e tornerà più forte di prima", ha detto nel suo intervento l'assessore Mattinzoli. "Trovare soluzioni concrete per uscire da questa crisi è l'obiettivo prioritario", ha sottolineato. Dopo aver ringraziato il sottosegretario Turba per l'opportunità di confronto, che "permette di raccogliere testimonianze importanti", Mattinzoli ha evidenziato "il grande senso di responsabilità di tutti i rappresentati istituzionali e del mondo produttivo. Soggetti che, senza lamentele o contrapposizioni, dimostrano la piena volontà di collaborare".