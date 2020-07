Bollettino coronavirus a Milano e in Lombardia

Da martedì un nuovo decreto ha di fatto confermato le misure già in essere per prevenire altri contagi da covid-19. Intanto in Lombardia, dove c'è una nuova ordinanza a regolamentare l'uso della mascherina, la situazione epidemica è stabile, con 30 nuovi casi e 3 decessi al 14 luglio.

Il virus in città come nel resto della Regione fa sentire i propri effetti anche sull'economia, senza risparmiare il mercato immobiliare. I medici del capoluogo, inoltre, in attesa dell'autunno hanno evidenziato la necessità di prepararsi alla stagione influenzale per evitare un'ulteriore crisi.

I dati del 14 luglio

I tamponi effettuati erano stati 5.636, per un totale complessivo di 1.155.050. In tutto dall'inizio dell'emergenza il numero di morti è arrivato a 16.760. I guariti/dimessi martedì erano stati 86, di questi 68.381 erano guariti e 2.080 i pazienti dimessi. In terapia intensiva restavano 27 persone. Fuori dalla terapia intensiva, ma ricoverati, c'erano infine 176 pazienti (+8).