Bollettino coronavirus a Milano e in Lombardia del 16 luglio

Molti guariti dal coronavirus - ben 475 in Lombardia, 63 nuovi casi positivi, di cui 18 nella città metropolitana di Milano e 10 in città. Questo il quadro dell'epidemia al 15 luglio.

Nel frattempo da martedì un nuovo decreto ministeriale ha di fatto confermato le misure già in essere per prevenire altri contagi da covid-19. Per quanto riguarda la Lombardia, una nuova ordinanza regolamenta l'obbligo di indossare la mascherina. Dal punto di vista economico, poi, il virus in città come nel resto della Regione fa sentire i propri effetti anche sull'economia, senza risparmiare il mercato immobiliare.

A Milano l'ordine dei medici ha messo in luce la necessità di promuovere una vasta campagna di vaccini antiinfluenzali e di effettuare test con diagnosi rapina del covid. "Altrimenti il rischio è di un'ulteriore paralisi e quarantena", hanno detto i camici bianchi.