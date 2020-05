Bollettino contagi Coronavirus Milano e Lombardia sabato 16 maggio 2020

Ennesima giornata di lotta contro il coronavirus quella di sabato 16 maggio a Milano e in Lombardia. Il bollettino con le ultime notizie sull'andamento del contagio verrà reso noto a metà pomeriggio dalla Regione.

Fase2: riaprono bar, ristoranti e parrucchieri

È ufficiale: a Milano lunedì 18 maggio potranno riaprire bar, ristoranti, parrucchieri e negozi. Lo ha reso noto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, nella serata di venerdì 15 maggio: "Il premier Conte ha recepito le linee guida delle Regioni. Un passo avanti decisivo e importante per arrivare finalmente lunedì alla riapertura di una serie di attività produttive".

Per il momento non sono state comunicate le linee guida che garantiranno la riapertura. I provvedimenti, ha fatto sapere Fontana, arriveranno a breve: sabato "adotteremo provvedimenti che - ha aggiunto Fontana - garantiranno la 'ripartenza' in sicurezza di ristoranti, bar, parrucchieri e altre attività in Lombardia e nel resto d'Italia. Tutti lo dovranno fare utilizzando il buon senso e rispettando le regole per garantire la salute pubblica".