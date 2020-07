Bollettino coronavirus a Milano e in Lombardia: i dati di oggi

Anche oggi giornata di lotta contro il covid-19. I dati, come sempre, vengono diffusi nel pomeriggio da Regione Lombardia.

Test sierlogici, San Matteo può andare avanti

L'ospedale di Pavia San Matteo può andare avanti sui test sierologici in accordo con Diasorin, perché è più importante non interrompere la ricerca che tutelare un'azienda terza che temeva venissero erose sue quote di mercato. Lo ha deciso il Consiglio di Stato sospendendo la sentenza del Tar che, invece, aveva ritenuto non valido l'accordo Diasorin-San Matteo. Nel frattempo, per la decisione di merito, sarà chiesto al Ministero come funziona in questi casi: se, cioè, e in che modo un'azienda privata può indicare a un ospedale pubblico una linea di ricerca.

Policlinico, 10,5 milioni in donazioni

Ammonta a 10,5 milioni la cifra raggiunta dal Policlinico attraverso le donazioni in due mesi di emergenza sanitaria: 2,5 milioni in dispositivi e macchinari, il resto in denaro. Tra le iniziative di crowfunding quella di una studentessa di medicina (che ha raccolto online oltre 160 mila euro) e quella di un gruppo di tatuatori che hanno messo all'asta le loro opere. Sono circa 12 mila i donatori che hanno elargito meno di mille euro. Per ringraziare tutti, il Policliinico ha inaugurato un maxi poster.

Mascherine, misure anti contagio e test

Da martedì, intanto, un altro decreto ministeriale ha di fatto confermato a livello nazionale le misure già in essere per prevenire altri contagi da covid-19. Per quanto riguarda la Lombardia, una nuova ordinanza regolamenta l'obbligo di indossare la mascherina, esseenzialmente consentendo di non indossarla quando si è in luoghi aperti senza pericolo al riguardo del distanziamento. Dal punto di vista economico, poi, il virus in città come nel resto della Regione fa sentire i propri effetti anche sull'economia, senza risparmiare il mercato immobiliare.

A Milano l'ordine dei medici ha messo in luce la necessità di promuovere una vasta campagna di vaccini antinfluenzali e di effettuare test con diagnosi rapina del covid. "Altrimenti il rischio è di un'ulteriore paralisi e quarantena", hanno detto i camici bianchi.