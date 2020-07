Bollettino Coronavirus Milano e Lombardia sabato 18 luglio 2020, contagi e morti

La Lombardia continua la sua battaglia al coronavirus, una lotta iniziata ormai quasi cinque mesi fa - il primo caso fu diagnosticato il 21 febbraio a Codogno - e arrivata, sembra, al punto di svolta.

I bollettini quotidiani - quello di oggi sabato 18 luglio arriverà come sempre attorno alle 17.30 - continuano a dare dati positivi: i reparti degli ospedali si svuotano, le terapie intensive allestite in fretta e furia per l'emergenza covid stanno finalmente sparendo e tra i nuovi positivi si contano sempre più "debolmente positivi", persone che in sostanza hanno contratto il virus ma hanno una carica virale decisamente bassa, quasi nulla.

Primo weekend senza mascherine

Così, la regione sta pian piano allentando anche gli ultimi divieti e questo sarà il primo weekend per i lombardi senza più l'obbligo di indossare sempre la mascherina, anche all'aperto. Dal 15 luglio, infatti, regione Lombardia - con un'ordinanza firmata dal presidente Attilio Fontana - ha deciso che i cittadini dovranno coprire bocca e naso soltanto al chiuso - compresi i mezzi pubblici - o dove non sia possibile, all'aperto, mantenere il distanziamento sociale.

La Lombardia era stata la prima regione, il 5 aprile scorso, a introdurre l'obbligo di coprire bocca e naso anche all'aperto ed è stata una delle ultime a far cadere questa prescrizione.

Rt di nuovo sopra 1

Venerdì invece dal ministero della Sanità hanno pubblicato il classico report settimanale sull'andamento del contagio, che raggruppa i dati della settimana tra il 6 e il 12 luglio, con ultimo aggiornamento alle ore 17 del 14 luglio.

In Lombardia l'indice di contagio Rt - il valore statistico che indica quante persone potenzialmente può contagiare un infetto - è salito nuovamente sopra la soglia 1. Stando al report, infatti, in Lombardia Rt è arrivato a 1.14.

Dal ministero, comunque, non sembrano troppo allarmati e pur sottolineando un "lieve aumento dei casi" e invitando tutti a "rispettare le misure di precauzione", specificano che al momento la situazione è ampiamente sotto controllo.