Bollettino coronavirus Milano e Lombardia domenica 19 luglio

Altra giornata di battaglia al coronavirus quella di domenica 19 luglio per Milano e la Lombardia tutta. I bollettini ufficiali che vengono diffusi quotidianamente dalla regione - quello di oggi arriverà come sempre attorno alle 17.30 - confermano che la strada presa è quella giusta.

La curva dei contagi non ha avuto più picchi verso l'alto, le terapie intensive si stanno man man svuotando e anche i reparti ordinari sono sempre più liberi. Unica voce dalla quale arrivano numeri ancora troppo alti è quella dei decessi, con la regione che continua a pagare un conto tragico all'epidemia.

I nuovi positivi, invece, preoccupano sempre meno e da qualche settimana il Pirellone - con l'ok del governo - ha iniziato a dividere nel suo conteggio tra le infezioni diagnosticate da "zero" e quelle trovate dopo i test sierologici, aggiungendo anche la voce sui "debolmente positivi", persone che in sostanza hanno contratto il virus ma hanno una carica virale decisamente bassa, quasi nulla.

"In Lombardia abbiamo effettuato quasi 600 mila test sierologici - ha fatto sapere nelle scorse ore il presidente Attilio Fontana -. Voglio ringraziare i cittadini lombardi che stanno aderendo alla nostra campagna di screening, fondamentale per ricostruire la circolazione del virus e comprendere quali azioni intraprendere per evitare una sua recrudescenza". Una missione che per ora sembra stia riuscendo.