Coronavirus, bollettino martedì 19 maggio morti e contagi Milano e Lombardia

Altra giornata di lotta al Coronavirus quella di martedì 19 maggio 2020 per Milano e la Lombardia, che dopo essere state travolte da uno "tsunami" - come lo hanno definito più volte i vertici regionali - stanno pian piano percorrendo la strada che porta verso la normalità, affidandosi ai numeri sull'epidemia che sembrano migliorare giorno dopo giorno.

Il bollettino ufficiale del 19 maggio, che come sempre arriverà dal Pirellone verso le 17.30, sarà quanto mai importante perché ormai sono trascorse oltre due settimane dall'avvio della fase 2 - era il 4 maggio e alcune attività economiche avevano riaperto e qualche restrizione era caduta - e per questo è fondamentale che dai dati arrivi una conferma del trend in discesa senza nuove risalite di ricoverati o contagi.

Da lunedì Milano e la Lombardia sono poi entrate in una sorta di "nuova" fase 2: tutti i negozi hanno riaperto, bar, ristoranti e parrucchieri hanno tirato su le saracinesche, i divieti sui movimenti sono spariti e centinaia di migliaia di persone sono tornate al lavoro.

Il rischio di una nuova impennata dei casi - come ammesso dal presidente lombardo Attilio Fontana - c'è ed è concreto. "È un momento delicato - ha detto lunedì mattina -. Il lavoro più importante sarà il monitoraggio, tenere sotto controllo il più possibile tutte le persone che in qualche modo sono toccate dal virus, dobbiamo impedire che possa ricominciare a correre. Le infezioni aumenteranno di sicuro, perché più c'è contatto fisico e più aumenteranno - ha sottolineano il governatore -, ma noi dobbiamo tenerle sotto controllo, dobbiamo evitare che si diffondano in maniera controllata, che nascono nuovi focolai. Questo è quello che dovremo fare con grande attenzione".