Bollettino coronavirus contagi e morti Milano e Lombardia martedì 2 giugno 2020

Dopo i pochissimi tamponi di lunedì 31 maggio, altro report ufficiale del Pirellone sull'epidemia da covid-19 coronavirus.

La Lombardia "riapre" dal 3 giugno 2020

Dal 3 giugno 2020, mercoledì, cadono le barriere per gli spostamenti regionali. Si potrà quindi uscire dalla Lombardia senza bisogno di autocertificazione e andare in ogni regione italiana. "Decaduta" l'ipotesi irrealistica del passaporto sanitario, in Campania, Sardegna, Sicilia e Puglia ci saranno comunque rigidi controlli in ingresso e quarantena per chi dovesse essere scoperto positivo. La Sicilia, per esempio, attiverà un'app di tracciamento facoltativa.

La situazione epidemica Covid-19, per il momento, è sotto controllo. Non serve un nuovo Dcpm (Decreto del presidente del Consiglio): fonti di governo l'hanno escluso, poiché la libertà di spostamento tra le regioni (e anche per chi proviene dall’estero) è già prevista nel decreto legge entrato in vigore il 18 maggio scorso. Cosa si può fare dal 3 giugno 2020? Le seconde case da mercoledì saranno raggiungibili ovunque, così come le isole minori. Alberghi, bed and breakfast, case vacanza sono prenotabili. Stagione balneare avviata in quasi tutte le regioni italiane. Le linee guide per le spiagge in sicurezza prevedono un'area di dieci metri quadri per ogni ombrellone ma Veneto ed Emilia hanno aumentato lo spazio fino a 12 metri. Riaprono anche luna park, giostre, terme e piscine: in tutte, però, permangono le regole di distanziamento.