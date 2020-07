Bollettino coronavirus a Milano e in Lombardia

Un'ottima notizia è arrivata domenica 19 luglio in Lombardia, dove non si è registrata nessuna vittima per il coronavirus. Anche la situazione su contagi e ricoveri è positiva. I nuovi casi sono 33, di cui 13 a seguito di test sierologico e 15 debolmente positivi; 48 invece i guariti dimessi. Ancora 148, infine, uno in meno rispetto a sabato, i ricoverati nei reparti ordinari. Stabile, con 22 pazienti, anche il conto delle terapie intensive.

Dei 33 nuovi positivi 7 sono milanesi, di cui 4 riscontrati a Milano città. Continua, intanto, la campagna di test sierologici. "In Lombardia abbiamo effettuato quasi 600 mila test sierologici - ha detto domenica il presidente Attilio Fontana -. Voglio ringraziare i cittadini lombardi che stanno aderendo alla nostra campagna di screening, fondamentale per ricostruire la circolazione del virus e comprendere quali azioni intraprendere per evitare una sua recrudescenza".