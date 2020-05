Coronavirus, bollettino contagi morti Milano e Lombardia sabato 23 maggio 2020

Altra giornata di battaglia al Coronavirus per Milano e la Lombardia, travolte ormai oltre tre mesi fa da quella che i vertici regionali hanno più volte definito una "bomba atomica", uno "tsunami".

Dopo mesi di lockdown e restrizioni, sembra finalmente vedersi una luce in fondo al tunnel, con i numeri sui contagi e i morti che giorno dopo giorno calano, confermando il trend di discesa della curva epidemiologica.

A quasi tre settimane dall'avvio dello fase 2 - lo scorso 4 maggio hanno riaperto alcune attività e sono caduti alcuni divieti - i dati sembrano non averne risentito e il prossimo scoglio sarà valutare l'impatto dell'ulteriore allentamento avvenuto da lunedì 18, quando tutti i negozi hanno rialzato le saracinesche e per i cittadini è arrivata una libertà di movimento decisamente più ampia.

Coronavirus, l'indice Rt in Lombardia

Mentre tiene banco il "caso movida" - in troppe zone della città fuori dal locali si verificano assembramenti "pericolosi" - anche dall'istituto superiore di sanità hanno confermato che la Lombardia e Milano stanno pian piano uscendo dalla fase più acuta dell'emergenza. Venerdì, infatti, l'Iss ha certificato che Rt, l'indice di contagio, in regione è sceso da 0,62 a 0,51 con un rischio di diffusione considerato "basso".

"Esprimo soddisfazione per il dato diffuso dall'Istituto Superiore di Sanità, un primo passo avanti verso la tanto auspicata 'nuova normalità' e un premio alla volontà dei lombardi, cui va il mio ringraziamento, che hanno rispettato le regole", ha subito esultato il governatore Attilio Fontana. "Guai però ad abbassare la guardia e a pensare che il virus sia stato sconfitto - ha subito rimarcato il presidente di regione -. Non è così, proseguiamo nei comportamenti virtuosi per non vanificare gli sforzi fin qui fatti".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Silvio Brusaferro, presidente dell'Iss, che ha comunque posto il "mirino" sulla regione: “In tutte le regioni i casi sono in decremento, ma rimangono delle differenze che dividono sostanzialmente in tre aree il Paese: regioni con pochissimi casi o zero e altre come la Lombardia con un numero significativo", ha detto.