Bollettino morti e contagi Milano e Lombardia lunedì 25 maggio

Dopo una giornata senza morti, con nessun dato affluito alla Regione dagli ospedali, altra giornata di lotta al Covid-19, lunedì 25 maggio.

Movida sotto la lente

"Come ho più volte ribadito, Regione Lombardia è pronta a intervenire, anche con nuove restrizioni, per evitare che tutto il lavoro svolto fin qui grazie alla buona volontà della maggioranza dei cittadini, venga vanificato da alcuni incoscienti". Lo ha detto nelle scorse ore il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito agli assembramenti che ci sono stati i primi week-end di "libertà" da lockdown nelle regioni.

"Dopo aver visto nelle ultime ore le foto, i video e le notizie riguardanti assembramenti e movida in diversi comuni lombardi - prosegue Fontana - mi appello ai prefetti e ai sindaci della nostra regione affinché usino, dove serve, il massimo del rigore, anche attraverso l’utilizzo della Polizia locale e delle forze dell’ordine e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, come la riduzione dell'orario di apertura e la chiusura".

Terapie intensive sotto le 200 unità

"I dati dei giorni scorsi indicano anche il raggiungimento di un traguardo davvero importante: siamo scesi sotto la simbolica cifra delle 200 terapie intensive. Il numero dei ricoveri in questi reparti e' infatti di 199 casi. Aumentano anche i guariti, numeri da valutare sempre nel medio periodo con la raccomandazione di continuare a rispettare le regole per non vanificare l'eccezionale comportamento mantenuto fin qui", lo aveva detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati dei giorni scorsi.