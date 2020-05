Bollettino Coronavirus in Lombardia e a Milano: contagi e morti di giovedì 28 maggio 2020

La Lombardia spera di invertire nuovamente la rotta nella giornata di giovedì 28 maggio. Dopo il +216 (i nuovi contagi registrati) su un totale di 12.503 annunciati nel bollettino di mercoledì 27 maggio. Al 27 (in attesa dei dati ufficiali del 28 maggio) le persone ancora positive in Regione, erano 24.037 (-440), per un totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia di 87.801. I decessi registrati mercoledì erano 58, per un totale complessivo di 15.954 morti. A Milano si erano registrati +41 nuovi contagi (+68 se si considera la provincia).

Bonus per medici e infermieri lombardi, anche per i precari?

Se nelle scorse ore era stato annunciato dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dall'assessore al Welfare, Giulio Gallera che "i medici ospedalieri riceveranno un bonus fino a 1.730 euro, gli infermieri e gli operatori sanitari del comparto fino a 1.250 euro come riconoscimento concreto e tangibile dell'impegno di questi mesi nella lotta al Covid-19". C'è chi, come il consigliere comunale di Milano Rosario Pantaleo, si domanda se in questa misura saranno inclusi anche in precari. "Apprendiamo che Regione Lombardia ha messo a disposizione 123 milioni di euro (41 di provenienza governativa 82 di provenienza regionale), come bonus una tantum, in favore del personale sanitario impegnato nell'emergenza Covid 19. Immaginiamo che questi bonus siano destinati a tutti gli operatori coinvolti nell'emergenza e non solo a coloro che hanno un contratto lavorativo a tempo indeterminato. Perchè in regione Lombardia sono innumerevoli gli operatori sanitari con contratti a tempo determinato e in partita Iva. Non è ovviamente immaginabile che per questi lavoratori il rischio non venga riconosciuto perchè oltre al danno di contratti instabili rimarrebbe la beffa di essere considerati soggetti a rischio, si, ma di serie B".

Commissariare la sanità Lombarda?

Il commissariamento della sanità della regione lombardia “penso non sia mai stata all’ordine del giorno: non ci sono elementi per valutare un provvedimento di questa natura”. Così il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia nel corso di un’audizione davanti alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale.

“Bisogna rafforzare ancora di più la prevenzione della medicina territoriale pubblica”, ha detto Boccia. “Qui nessuno ha mai messo in discussione il mix pubblico/privato, ma il nodo vero è la quota di pubblico perché un’epidemia che si trasforma in pandemia se sei fragile vai in difficoltà e hai bisogno che il privato si trasformi e non semrpe è trasformabile in tempi rapidi, anche se è un’eccellenza europea”.

“Bisogna rafforzare i medici di base, rafforzare la prevenzione e in alcune regioni bisogna rafforzare tanto. Ma penso sia una follia pensare che da Roma si può capire come gestire meglio un ospedale, da Roma si può, sì, imporre un rafforzamento della sanità territoriale”.