Bollettino Coronavirus in Lombardia e a Milano: contagi e morti di venerdì 29 maggio 2020

Venerdì 29 maggio, a cinque giorni dal 3 giugno, data scelta dal Governo per dare il via libera alla nuova fase nella gestione della pandemia da covid-19, la Lombardia spera che i casi positivi nel territorio regionale siano in calo per rientrare nella media nazionale e subire lo stesso 'trattamento' delle altre Regioni italiane. Un desiderio evidente emerso dalle parole pronunciate giovedì 28 dal presidente Attilio Fontana.

"Abbiamo esaminato i dati della Regione Lombardia che abbiamo inviato all'Istituto Superiore di Sanità e abbiamo potuto evidenziare come gli stessi siano tutti estremamente positivi. Sono tutti in miglioramento rispetto alle precedenti stime", ha detto Fontana.

"Questo vuole dire - ha aggiunto il governatore - che la situazione sta sostanzialmente migliorando. Ritengo quindi che, in previsione del provvedimento governativo nel quale si stabilirà la riapertura della circolazione tra le diverse regioni, la Lombardia rientrerà sicuramente nel novero delle regioni che avranno libertà di movimento".

"Sono quindi molto confidente sul provvedimento che verrà emanato dal Governo e - ha concluso Fontana - sono convinto che dal 3 giugno i lombardi saranno liberi di circolare in tutta Italia".

Al contrario di Fontana, l'assessore al Welfare Giulio Gallera pensa che la Lombardia potrebbe aprire l'8 giugno. "C'è un governo, ci sono degli indicatori raccolti a livello nazionale, lavoriamo tutti insieme. Io dico che ci vuole ancora prudenza per capire se siamo in una fase nuova e diversa oppure no", ha dichiarato a margine della inaugurazione della nuova terapia intensiva dell'ospedale Sacco di Milano. Secondo Gallera "per fare una valutazione complessiva su quella che è la diffusione" dei contagi dopo le riaperture della fase 2 "la data cardinale è l'8 giugno".

L'ultimo bollettino sanitario sul coronavirus

In attesa del bollettino ufficiale di venerdì 29 maggio con tutti i dettagli sui nuovi contagi, sui tamponi, sui morti, sui guariti e sui casi di positivi nelle varie province lombarde, vi riproponiamo i dati di giovedì 28: sono stati effettuati 15.507 tamponi. Di questi +382 sono risultati positivi (il 2.5% in rapporto con i tamponi giornalieri). Le persone attualemente positive sono 22.913 dall'inizio della pandemia, invece, sono 88.183. Il totale dei decessi, con nuove 20 vittime, è di 15.974.

In provincia di Milano ci sono stati +76 nuovi casi di positività, +39 dei quali a Milano città. Complessivamente all'ombra della Madonnina ci sono stati 22.908 casi. Nella provincia di Bergamo ci sono stati +69 nuovi casi di positività, per un totale di 13.244. Nel Bresciano +90, per un totale complessivo di 14.612.

A Como sono +31 i nuovi casi, 3.823 totale. Cremona registra un +13, i casi complessivi sono 6.429. A Lecco sono +5 le persone positive nelle ultime ore, per un totale di 2.729. A Lodi sono 3.447, +13 oggi. A Mantova ci sono stati +2 nuovi casi, per un totale di 3.330. Monza e Brianza registra un +14, su 5.480 complessivi. Pavia +9 su 5.261, Sondrio +23 su 1.454 e Varese +12 su 3.549 casi totali. Oltre a questi pazienti già accertati, ci sono 1.917 casi in corso di verifica.