Bollettino Coronavirus in Lombardia e a Milano: contagi e morti di giovedì 4 giugno 2020

Giovedì 4 giugno. Dopo la leggera risalita dei casi positivi al covid-19 di mercoledì, la Regione Lombardia spera che i nuovi dati siano migliori. I numeri del 3 giugno raccontavano la presenza di +237 casi positivi e di altre 29 vittime. Complessivamente continuano a destare ottimismo le cifre che arrivano dalle terapie intensive (-35) e i ricoveri dei pazienti meno gravi (-26).

La mascherina obbligatoria fino a quando non ci sarà un vaccino

Mercoledì Attilio Fontana, il governatore lombardo, parlando in tv ha detto che le mascherine saranno obbligatorie fino a quando non ci sarà un vaccino contro il coronaviure. “Ho parlato con tanti medici e tanti scienziati che dicono che la mascherina è il principale mezzo di attraverso il quale si evita il contagio, e tenuto conto che è fastidiosa ma non così drammaticamente fastidiosa e che ci consente una vita praticamente normale, io credo sia giusto portarla ancora finché non avremo la certezza che il virus è sconfitto”.

“Agli italiani - ha detto Fontana - credo si debba dire che la vita può ricominciare ad essere la vita normale ma si debba anche dire che quelle precauzioni (la mascherina, il distanziamento ed evitare gli assembramenti) debbano essere mantenute. Non si può pensare che tutto è tornato come prima. Abbiamo riacquistato una parte della nostra libertà ma qualcosina ancora no”.

La strada al vaccino lombarda

Una strada lombarda che punta a fermare l'epidemia di Coronavirus. Rottapharm Biotech, azienda di Monza specializzata nella ricerca per lo sviluppo di farmaci innovitavi, nelle scorse ore ha stretto un accordo con la società biotecnologica Takis per "lo sviluppo del vaccino contro l’infezione da Sars-CoV-2, denominato Covid-eVax".

Da Rottapharm hanno già stanziato 3 milioni di euro per un farmaco che è già stato testato sugli animali e ha dato risultati molto incoraggianti. "I risultati della somministrazione del vaccino nell’animale da esperimento hanno dimostrato una forte risposta immunitaria che neutralizza il virus, bloccandone la replicazione nelle cellule - sottolineano dalle aziende -. Il programma di sviluppo prevede ora il completamento degli studi di laboratorio e la produzione del primo quantitativo del vaccino, già partita per arrivare al primo studio clinico in autunno".