Bollettino Coronavirus in Lombardia e a Milano: contagi e morti di venerdì 5 giugno 2020

A due giorni dall'inizio della nuova fase per affrontare il coronavirus, venerdì 5 giugno, si spera che la curva dei contagi continui a diminuire. Giovedì 4, i nuovi casi ufficiali in Regione Lombardia erano stati solo +84. Un numero però fortemente influenzato dalla bassa quantità di tamponi effettuali, 3.410. Tant'è che il rapporto con tra i casi positivi e i tamponi somministrati (che più basso è meglio è) era risalito a 2,5%.

Complessivamente le persone positive al coronavirus in Lombardia, fino a giovedì, erano 20.224, 89.526 dall'inizio della pandemia. 16.201 le vittime.

La statistica conferma la 'strage' del coronavirus

A Milano si sono registrati più decessi della media nei mesi di marzo e aprile. Non è un'impressione, lo dicono i dati resi noti dall'Istat nel rapporto pubblicato giovedì 4 giugno.

Nella sola città di Milano a marzo è stato registrato un aumento dei decessi pari al 78.5% nel mese di marzo (rispetto al 2015-2019). Ad aprile (sempre con lo stesso triennio di riferimento) i morti sono aumentati di poco meno del 92%.

Allargando il focus alla Città Metropolitana l'aumento dei decessi è sostanziale: nel mese di marzo sono cresciuti quasi del 95% mentre ad aprile sono cresciuti del 98,1%.

"La diminuzione più importante in termini di decessi e di variazione percentuale si osserva in Lombardia - si legge nel documento -, i morti per il totale delle cause diminuiscono da 24.893 di marzo a 16.190 di aprile 2020 e l’eccesso di decessi rispetto alla media degli stessi mesi del periodo 2015-2019 scende da 188,1% a 107,5%. Sono proprio le province più colpite dall’epidemia quelle in cui si osservano le riduzioni più importanti. Bergamo e Lodi sono le aree in cui il calo della mortalità è stato più accentuato, l’eccesso di mortalità scende da 571% di marzo a 123% di aprile a Bergamo e da 377% a 79,9% a Lodi".

A livello nazionale i decessi totali scendono dagli 80.623 di marzo ai 64.693 di aprile e la stima dell'eccesso di mortalità passa da un aumento medio del 48,6% di marzo (26.350 decessi in più nel 2020 rispetto alla media 2015-2019) al 33,6% di aprile (16.283 decessi in più). L’eccesso di mortalità, purtroppo, si mantiene invece ancora alto ad aprile 2020, su livelli simili a quelli di marzo, nelle province di Milano (98% in più rispetto alla media 2015-2019), Pavia (135%) e di Monza e Brianza (101%).