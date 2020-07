Bollettino Coronavirus in Lombardia e a Milano: contagi e morti di domenica 5 luglio 2020

Si va avanti dal 21 febbraio, quando scoppiò ufficialmente la pandemia da coronavirus in Lombardia e in Italia. Anche domenica 5 luglio si attendono i dati ufficiali dei morti e dei contagi giornalieri da covid 19 per capire a che punto siamo. Come va la curva epidemiologica. Sabato in Lombardia si erano registrati 95 nuovi pazienti positivi, a fronte di 10.160 tamponi. Tra i 95 casi, 32 erano stati individuati a seguito di test sierologici e 21 erano catalogabili come ‘debolmente positivi’. I decessi erano stati 16.

Il commento dell'assessore al Welfare, Giulio Gallera, sul bollettino di sabato era stato di ottimismo: “La battaglia contro il coronavirus sta producendo i risultati sperati. I dati riportano buone notizie per quanto riguarda il calo dei ricoveri (-10), con un positivo meno 5 relativamente alle terapie intensive. Buone notizie anche per ciò che attiene la voce guariti-dimessi (+330 in totale)”, aveva evidenziato Gallera.

Alcuni focolai tra i salumifici nel Mantovano

Intanto è uscita la notizia che ci sarebbero alcuni focolai di covid in un'area del Mantovano. L'ultimo ha riguardato un salumificio di Viadana e così al momento sono cinque le attività produttive in cui si è sviluppato il contagio (considerando anche una nella vicina Dosolo), tra macelli e salumifici, che contano un totale di 68 dipendenti positivi.

L'ultima segnalazione dell'Ats Valpadana arriva dal salumificio Fratelli Montagnini di Viadana, dove le squadre Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) sono intervenute per sottoporre a tampone 26 dipendenti, dopo che uno di loro era stato ricoverato in ospedale con febbre alta. L'esito dello screening ha consentito di scoprire 5 positivi, tra cui 3 dipendenti di una cooperativa che lavorano nel salumificio. L'Ats ha predisposto sabato la chiusura del macello e domenica è attesa la sanificazione. Salgono a 68 i lavoratori (non tutti residenti nel Mantovano) contagiati nei 5 macelli, di cui due ricoverati in ospedale, in condizioni che non sarebbero gravi.