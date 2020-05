Aggiornamenti bollettino contagi coronavirus a Milano e in Lombardia

In pena 'Fase 2', il bollettino regionale sull'emergenza Covid-19 dà un'idea della curva epidemiologica, al netto delle oscillazioni giornaliere. Così mercoledì 6 maggio.

Nelle scorse ore il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala aveva detto che il tasso di contagio è inferiore alla media italiana. "Stiamo incrociando tutti i dati che ci arrivano e con l'aiuto di alcuni ricercatori calcoliamo il tasso di R0 al momento sappiamo che in Italia il tasso è 0,80, il tasso R0 della Lombardia è 0,75, quindi ogni persona contagia 0,75 persone cioè non più di una", ha detto in un'intervista.

"E' importante rimanere sotto l'uno", ha aggiunto, "e questo è il compito di tutti noi e di tutti i cittadini". Il Lombardia "siamo arrivati al 60%" di mobilità "rispetto a un giorno normale", un dato che "se lo mettiamo a confronto con la percentuale delle attività che hanno riaperto, è un dato positivo perché le attività produttive riaperte sono l'80%", ha chiarito. "Molti non si sono mai fermati" come "i sanitari e le attività essenziali" e "lunedì abbiamo avuto 940mila lavoratori che sono tornati a lavorare - ha aggiunto -. Sappiamo che un terzo sono in smart-working, anche questo contribuisce ad abbassare la mobilità e questo dato ci dice che Lombardia sta rispondendo in modo positivo alla battaglia contro il virus".