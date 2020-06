Bollettino Coronavirus a Milano: tra città e hinterland altri 43 casi, in Lombardia 21 morti

Prosegue la lotta al coronavirus a Milano. Nella giornata di domenica 7 giugno, secondo il bollettino reso noto dalla Regione, sono state trovate positive 23 persone all'ombra della Madonnina (il totale è salito a 9.942) mentre in tutta la Città Metropolitana sono stati trovati altri 43 casi (il totale è salito a quota 23.408).

In tutta la Lombardia a fronte di 8.005 tamponi sono stati trovati 125 persone positive (1,6% rapporto con i tamponi giornalieri), il totale è salito a quota 90.195. Continua a calare la pressione sugli ospedali: nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate 107 persone (tre in meno rispetto a ieri) mentre nei reparti sono 2.801 (39 in meno rispetto alle scorse 24 ore).

Non si ferma, invece, il numero dei morti: il virus arrivato dalla Cina ha ucciso altre 21 persone in una sola giornata, il totale lombardo (ufficiale) è arrivato a quota 16.270.