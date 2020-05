Bollettino di sabato 9 maggio: 85 nuovi morti e 502 nuovi casi positivi al coronavirus in 24 ore

Sabato 9 maggio, nuovo giorno, nuovo bollettino della Regione Lombardia con i dati sull'emergenza coronavirus che ha sconvolto le abitudini di tutti. Complessivamente sono 81.225 le persone positive al Covid-19 in Regione Lombardia con un incremento di 502 rispetto a venerdì (anche se la curva dei contagi continua ad abbassarsi, venerdì erano 609 i nuovi casi). Aumenta anche il numero dei decessi: 85 nuovi morti per un totale 14.924.

A Milano città risalgono lievemente i contagi (+98) mentre sono stabili nella città metropolitana (+178).

I dati sui tamponi e i ricoverati

Diminuiti di 70 unità i ricoverati in terapia intensiva, che passano a 330. Cala di 167 unità il numero di quei pazienti ricoverati in terapia non intenstiva (5.535). Nelle ultime 24 ore sono stati 11.478 i tamponi effettuati, per un totale di 477.765. La Lombardia fa comunque ancora una volta registrare quasi il 50% dei nuovi casi totali di coronavirus in Italia rispetto a venerdì. Oggi sono 502 su 1.083 complessivi nel Paese.

Il grazie alle Croce Rossa

Il presidente Fontana, venersì sera ha voluto ringraziare la Croce Rossa Italiana in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa. Così Palazzo Lombardia è stato illuminato di rosso. "Il contributo prezioso e importante che la Croce Rossa Italiana ha dato e continua ad offrire alla Lombardia - ha commentato il presidente Attilio Fontana - è sempre apprezzato e lo è stato ancor di più, se possibile, in questa fase di emergenza sanitaria". "Ai volontari e agli operatori della Croce Rossa Italiana - conclude il governatore Fontana - il ringraziamento da parte di tutti i lombardi".