Bollettino Coronavirus Lombardia: 165 nuovi positivi, 26 nella città di Milano

Altra giornata di battaglia al Coronavirus in Lombardia, che da ormai quattro mesi fa i conti con l'epidemia. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino giornaliero che la Regione rende noto nel pomeriggio, i nuovi casi positivi di Covid-19 emersi sono 165, di cui 102 in seguito a test sierologici. Più o meno lo stesso numero della giornata precedente. I tamponi effettuati sono poco più di 9 mila (per la precisione, 9.314).

Sono invece 276 le persone guarite o dimesse dagli ospedali, mentre calano ancora i malati Covid-19 ricoverati nelle terapie intensive (ora sono 54). Purtroppo vanno registrati anche 23 persone decedute nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda la Città metropolitana di Milano, i nuovi positivi sono 69, di cui 26 nella città di Milano.

«Prosegue il trend positivo sul fronte ospedaliero: i pazienti in terapia intensiva sono 54 (6 in meno rispetto a ieri), mentre i ricoverati nei

reparti scendono di 136 unità attestandosi a quota 1401», commenta l'assessore regionale al welfare Giulio Gallera. Una nota positiva della giornata: le città di Lodi e Pavia registrano zero nuovi casi di positivi al Covid-19.