Bollettino Coronavirus Lombardia: a Milano 18 nuovi positivi al Covid, 128 in tutta la Regione

Altra giornata di battaglia al Coronavirus in Lombardia, che da ormai quattro mesi fa i conti con l'epidemia. La Regione, come di consueto, ha fornito i dati delle ultime ventiquattro ore. Si registrano 128 nuovi casi positivi, di cui 53 da un tampone effettuato in seguito alla positività al test sierologico. Dei 128 casi, 51 risultano "debolmente" positivi.

Notizie incoraggianti arrivano sul fronte ospedaliero. Continuano infatti a diminuire i ricoverati per Covid-19, in particolare sono ora 53 in tutta la Lombardia quelli in terapia intensiva (uno in meno rispetto a sabato) e 1.260 nei normali reparti di degenza (141 in meno rispetto a sabato).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono 13 le persone decedute domenica e risultate positive al Covid-19, mentre 183 sono i guariti o dimessi nelle ultime ventiquattro ore. Nella Città metropolitana di Milano, domenica, 31 persone sono risultate positive al Covid-19, di cui 18 a Milano città.