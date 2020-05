Bollettino e aggiornamento contagi coronavirus Milano e Lombardia 26 maggio

Lunedì, secondo i dati del Pirellone, sono "tornati" i decessi per Covid-19, dopo una felice domenica di pausa. E martedì 26 maggio altro report ufficiale della Regione.

Frecce tricolori

"Grazie alle Frecce Tricolori". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ricordando che le Frecce "lunedì mattina hanno reso omaggio a Codogno, Milano e tutti i lombardi". "Un messaggio positivo - conclude Fontana - di fiducia e unità".

Movida, De Corato: "Immagini inaccettabili"

“Gravi e inaccettabili”. Così Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza e Polizia Locale della Lombardia definisce le notizie e le immagini riguardanti assembramenti e movida a Milano, Brescia e altri Comuni della Lombardia. “Beppe Sala, Emilio Del Bono e tutti i sindaci della Lombardia - aggiunge De Corato - non esitino a utilizzare gli strumenti che hanno a disposizione, partendo dagli agenti della Polizia locale per punire chi non rispetta le regole”. “Benvenga - conclude l’assessore - il richiamo al rigore del presidente Fontana, una linea che deve valere per tutti se non vogliamo rischiare di pregiudicare quanto di buono fatto fin qui”.