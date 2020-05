Bollettino coronavirus contagi a Milano e Lombardia domenica 31 maggio 2020

Dopo i dati confortanti di sabato, altro bollettino ufficiale del Pirellone sull'epidemia di Covid-19 in Lombardia domenica 31 maggio 2020.

Fontana: "Dati positivi ma la battaglia non è finita"

"La nostra gente, tranne piccole eccezioni, ha risposto in modo serissimo e consapevole. È merito loro se oggi i numeri legati al contagio si sono ridotti in maniera sostanziale". E' quanto ha sottolineato su Radio Padania il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana parlando dell'epidemia di coronavirus.

"Oggi i nostri numeri sono positivi - ha aggiunto Fontana -, non lo dico ad alta voce per scaramanzia e per evitare di dire che abbiamo finito questa battaglia. La battaglia non è conclusa. Bisogna ancor stare attenti, metterci di impegno e rispettare le regole imposte, non correre inutili rischi perché altrimenti tutto quello che abbiamo fatto in questi tre mesi dall'inizio di questa tremenda epidemia possono vanificarsi e non possiamo permettercelo. Ma io confido, perché i lombardi sono gente seria che sa capire".