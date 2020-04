Coronavirus, continua a diminuire la pressione sugli ospedali: a Milano 188 nuovi casi

Continua a calare la pressione sugli ospedali della Regione. Ma per il momento non è ancora chiaro come sta procedendo la curva del contagio a Milano: tra città e hinterland, nella giornata di lunedì 27 aprile, sono state trovate 188 persone positive al virus. Un aumento ridotto ma che è frutto anche dell'esiguo numero di tamponi effettuati in tutta la Regione (5.053, nei giorni scorsi erano sempre intorno alle 10mila unità).

In tutta la Lombardia, secondo i dati resi noti dalla Regione, sono state trovate 590 persone positive al virus. Ma i dati più incoraggianti arrivano dagli ospedali: il totale dei ricoverati nei reparti è arrivato a 7.525 (-956 in un giorno). Calano anche i ricoveri in terapia intensiva che sono arrivati a quota 680 (-26 in un giorno). Restano sempre alti, invece, i decessi: in 24 ore il virus arrivato dalla Cina ha ucciso altre 124 persone.

I casi provincia per provincia

La provincia più colpita dal coronvirus resta quella di Milano (18559 casi). Seguono Brescia (12599), Bergamo (11150), Cremona (5971), Monza e Brianza (4516), Pavia (4129), Mantova (3123), Como (3076), Lodi (2936), Varese (2496), Lecco (2230), Sondrio 1132).