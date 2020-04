Coronavirus, continua a diminuire la pressione sugli ospedali. A Milano +278 casi

Continua a diminuire la pressione sugli ospedali lombardi. Anche nella giornata di martedì 28 aprile. Mentre resta ancora poco chiara la situazione di Milano dove si sono registrati altri 149 casi all'ombra della Madonnina (8.016 il totale) e 278 tra città e hinterland (18.837 il totale).

Attraverso l'analisi di 8.573 tamponi i laboratori hanno trovato 869 persone positive al virus (nella giornata di lunedì erano stati trovati 590 positivi a fronte di 5.053 tamponi). Il totale dei casi ha ora raggiunto quota 74.438. Il numero di pazienti in terapia intensiva è arrivato a 655 (-25 unità in una giornata) mentre il totale dei malati covid ricoverati nei reparti è 7.280 (-245 in 24 ore). In una sola giornata, inoltre, sono state dimesse 1.012 persone (il totale è di 49.483 di cui 21.674 con un passaggio in ospedale). Non si ferma, invece, il dato relativo ai decessi: in una sola giornata il virus ha ucciso altre 126 persone.

Il coronavirus nelle province lombarde

In termini numerici la provincia più colpita è quella di Milano (18.837 casi), seguono Brescia (12.691), Bergamo (11.196), Cremona (5.993), Monza e Brianza (4.637), Pavia (4.228), Como (3.154), Mantova (3.131), Lodi (2.947), Varese (2.568), Lecco (2.248) e Sondrio (1.141).