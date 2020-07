Bollettino coronavirus Milano e Lombardia: calano persone in ospedale, ma ben 35 positivi nel Milanese

Prosegue il calo delle persone colpite da covid-19 in Lombardia. I dati di giovedì 9 luglio fanno ben sperare. In Lombardia, infatti, nelle ultime 24 ore ci sono stati 5 decessi, numero più basso dei giorni scorsi. -3 sono le persone in terapia intensiva e calano ancora di 10 unità i malati meno gravi ricoverati.

119 sono i nuovi positivi, un numero purtroppo stabile e in linea con le scorse settimane. A Milano, purtroppo, ci sono molti tamponi positivi: 15 in città e 35 nell'hinterland.

+217 sono le persone guarite o dimesse dai nosocomi lombardi nelle scorse ore.