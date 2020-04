Milano: Atm installa i primi bollini segnaposto alle fermate dei bus

Come anticipato nelle scorse ore, sono stati posizionati a Milano i primi 'placeholder' alle fermate dei mezzi e alle banchine. Sono cerchi rossi stampati per terra a un metro di distanza l'uno dall'altro con la scritta 'Stai qui-Stand here' dove sostano i mezzi pubblici. Si cercherà quindi di affrontare al meglio la 'Fase 2', ovvero la ripartenza e la riapertura delle attività dopo la crisi sanitaria di marzo per il Covid-19.

I marker di distanziamento sono già comparsi alle fermate degli autobus in alcune piazze importanti della città e verranno poi posizionati un po' dappertutto, dalle banchine delle metropolitane all'interno dei mezzi. "Mantieni la distanza di 1 metro dai passeggeri. Tutela la tua salute e quella degli altri" sono gli avvisi che sono stati incollati sulle vetrate degli autobus.

I cartelli nei bus (foto Ansa).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.