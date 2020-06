Bollo auto in Lombardia, si va verso proroga al 31 ottobre 2020

Il bollo dell'auto per i lombardi sarà prorogato al 31 ottobre 2020. Non è ancora ufficiale, ma il consiglio regionale della Lombardia lo ha già approvato all'unanimità. Resta solo, come passaggio formale, la decisione della giunta in tal senso, ma l'assessore al bilancio Davide Caparini ha dato il suo via libera.

E' uno dei contenuti di un emendamento alla risoluzione per le misure di sostegno al setttore degli autotrasporti, presentato da Matteo Piloni (Pd) e integrato dallo stesso Caparini. L'emendamento prevede anche di ampliare l'agevolazione Irap ai Comuni sopra i 15 mila abitanti e a definire le linee guida per la sicurezza nel comparto logistica in un apposito tavolo tecnico.

Anche la risoluzione (proposta dalla presidente della commissione territorio Claudia Carzeri) è stata approvata all'unanimità da tutti i gruppi politici in consiglio regionale. Con il provvedimento si chiede alla giunta di impegnarsi con il governo nazionale per includere l'autotrasporto nel Fondo di garanzia nazionale. Questo porterebbe un flusso di liquidità che sopperirebbe alle mancate entrate conseguenti alla sospensione del lavoro. E si chiede anche di soospendere gli adempimenti fiscali e contributivi per le imprese in difficoltà, con uno sgravio per il periodo emergenziale per quelle imprese che riescono a mantenere il livello occupazionale.

Fino ad ora, la Regione aveva stabilito il rinvio delle scadenze di Irap e bollo auto al 30 giugno 2020.