Coronavirus, il bonus per gli autonomi a maggio aumenta fino a 1000 euro

Il bonus per i lavoratori autonomi aumenta fino a 1000 euro nel mese di maggio. È quanto previsto dalla bozza del 'Decreto aprile' che prevede una serie di misure per la Fase 2 dell'emergenza coronavirus e che verrà approvato nei prossimi giorni dal consiglio dei ministri. Una buona notizia per Milano, dove nell'ultimo quadrimestre del 2019 la Camera di commercio contava oltre 300mila partite Iva.

Bonus e indennità a maggio

Alle partite Iva, ai giovani professionisti e ai collaboratori che hanno già beneficiato del bonus da 600 euro a marzo, "l'indennità - si legge nella bozza - è erogata anche per il mese di aprile 2020". Chi tra gli autonomi con partita Iva e tra gli iscritti alla Gestione separata abbia visto diminuire i propri redditi di almeno il 33% nel secondo bimestre 2020 a maggio potrà beneficiare di un'indennità di 1000 euro.

A poter ricevere il bonus di 1000 euro saranno anche i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa il cui rapporto di lavoro è stato interrotto e gli autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago), che a causa dell'emergenza sanitaria abbiano dovuto sospendere l'attività o abbiano subito una perdita di almeno il 33% del fatturato nel secondo bimestre 2020.