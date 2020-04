Coronavirus, la falsa bozza virale su "fase 2" e riaperture in regione Lombardia: "È un fake"

Il nome del documento è "bozza_accordo_quadro_reg_Lomb". L'oggetto è "bozza di accordo quadro governo regioni per il recepimento delle direttive nazionali in materia di riaperture post Covid 19". E poi via via ci sono tutte le date di riapertura delle varie attività in seguito all'emergenza Coronavirus. Il tutto su carta intestata di regione Lombardia.

Un vero e proprio cronoprogramma della tanto agognata "fase 2", insomma. Peccato, però, che sia semplicemente una bufala che nella giornata di martedì si è "viralizzata" saltando da un cellulare all'altro e da un profilo Facebook all'altro.

Bozz su fase 2 in Lombardia: è un fake

Il "fake" è diventato talmente tanto potente, che in serata è dovuto intervenire anche l'assessore al Bilancio di regione Lombardia, Davide Caparini, assicurando che si "tratta di una "falsa notizia", facendo proprio riferimento a "un documento che riporta la carta intestata di Regione Lombardia e al cui interno è contenuto un ‘cronoprogramma’ delle riaperture delle attività".

“Una vera fakenews - le parole dell'esponente del Pirellone -, che smentisco categoricamente. Uno scherzo ben fatto visto che prevede un cronoprogramma con il 31 giugno”. E in effetti a guardare bene le date, barbieri e parrucchieri dovrebbero riaprire il 31 giugno, cosa che è evidentemente impossibile.

Il "comitato dei saggi"

Nella giornata di martedì, però, qualche passo vero nella direzione della "fase 2" è stato fatto. Al Pirellone si è infatti insediato il "comitato dei saggi", che avrà il ruolo di discutere sulle fasi che seguiranno l'attuale situazione di emergenza sanitaria.

Il pool è composto dai rettori del Politecnico, Statale, Bicocca, Bocconi, Cattolica e dal Presidente del Comitato regionale di Coordinamento delle Università di Lombardia in rappresentanza di tutte le Università lombarde e - ha fatto sapere il Pirellone - avrà il compito di fornire al tavolo per lo sviluppo di Regione Lombardia "un progetto che, nell'analizzare temi economici, sociosanitari, scientifici e culturali, fornisca indicazioni per la ripartenza della Lombardia sul medio e lungo periodo".

Foto - "L'allerta" di regione Lombardia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.