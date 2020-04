Il sindaco di Buccinasco attacca Regione e Governo: «Mascherine? Le ho importate io dalla Cina»

Il sindaco che importa direttamente dalla Cina le mascherine, perché non ce ne sono abbastanza. Succede nel Milanese, precisamente a Buccinasco. Lo svela lo stesso primo cittadino, Rino Pruiti, intervistato da Arianna Caramanti su Radio Cusano Campus. «Sopperiamo a ciò che lo Stato e la Regione non sono in grado di fare - ha affermato -. Io ho importato direttatmente dalla Cina le mascherine».

Un j'accuse piuttosto serio, visto che dal 31 gennaio (dichiarazione ufficiale dello stato d'emergenza) sono trascorsi più di due mesi, durante i quali si sarebbero potuti prendere immediatamente provvedimenti preventivi in vista della mancanza di mascherine, camici, gel disinfettanti, per non dire di respitatori, ventilatori, saturimetri, liquidi reagenti per i tamponi. Tutto materiale di cui, invece, si è constatata la mancanza giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, ora potremmo dire mese dopo mese.

Pruiti ha anche parlato di una fabbrica di Buccinasco che, recentemente, ha convertito parte della produzione a mascherine. Ne ha già "sfornate" 500 mila. «Abbiamo avuto molte iniziative di solidadietà come la spesa sospesa, grazie ad una coesione molto forte delle associazioni. I volontari stanno facendo di tutto. Abbiamo anche attivato il prelievo a domicilio per le analisi, in modo da evitare il più possibile di uscire di casa».

Molte richieste per i buoni per la spesa alimentare

E al Comune dell'hinterland sono già arrivate molte richieste per i 400 milioni di euro che il Governo ha stanziato per tutti i Comuni italiani, destinati alla spesa alimentare di prima necessità. «Non ci aspttavamo tante richieste - ha commentatto Pruiti - perché siamo uno dei Comuni più ricchi d'Italia, eppure ci sono tante famiglie in difficoltà. Lo Stato deve strutturarsi in maniera più capillare e genorosa, perchè se nei prossimi mesi non ripartiranno con i loro lavori tutte queste famiglie non possono essere sostenute».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.