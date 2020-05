Coronavirus, altre cinquemila famiglie avranno i buoni spesa a Milano

Il Comune di Milano è pronto a conferire altri due milioni di euro per finanziare i buoni spesa e distribuirli alle famiglie che posseggono i requisiti per averli. Le domande erano state circa 36 mila ma soltanto 15 mila avevano potuto essere accolte con i soldi finora a disposizione per questa misura. Ora, con l'impegno finanziario aggiuntivo, si potrà fornire i buoni spesa ad altre 5 mila famiglie.

Lo ha riferito il sindaco di Milano Beppe Sala nel consueto video messaggio alla città del mattino, giovedì 7 maggio 2020. «Il nostro impegno non sarà mai sufficiente, ma stiamo mettendo tutte le nostre risorse, ormai scarse», ha affermato il primo cittadino specificando che i nuovi fondi saranno stanziati attraverso una delibera di giunta che verrà approvata venerdì.

Tra le altre misure a sostegno di chi ha più bisogno durante l'emergenza da Covid-19, il pacco alimentare distribuito a 5 mila famiglie attraverso i volontari, per un totale di 60 tonnellate di cibo alla settimana. E poi il contributo sugli affitti, fino a 1.500 euro a famiglia per 2 mila famiglie. «L'azione forse più insufficiente di tutte», ha commentato il sindaco, «ma di più non possiamo fare perché, su questo, non ci sono sostegni dal Governo».

Buoni spesa da 150 euro al mese in su

I buoni spesa ammontano a 150 euro al mese per due mesi se la famiglia non supera i tre componenti, a 350 euro al mese per due mesi. nel caso di famiglia più numerosa. Per questa misura lo Stato aveva stanziato (per Milano) quasi sei milioni di euro.

I nuclei devono essere residenti a Milano, monoreddito o senza reddito, e devono vivere in affitto oppure pagare il mutuo per la prima casa. Altro requisito, devono avevere un reddito inferiore a 20 mila euro (oppure inferiore a 40 mila, ma avere perso il lavoro dopo il 1 febbraio 2020 a causa dell'emergenza sanitaria) e una disponibilità sul conto corrente non superiore a 5 mila euro al 31 marzo 2020.