Psicosi da Coronavirus, ordina un caffè con accento milanese: donna rischia la denuncia

Quando un accento può costare caro. Per informazioni chiedere a una donna di Sassari, che per venti anni ha lavorato e vissuto a Milano, che ha rischiato di finire nei guai soltanto per quella cadenza milanese assorbita negli anni trascorsi sotto la Madonnina.

Nei giorni scorsi, quando i bar e i locali erano ancora aperti fino alle 18, la professionista - un'esperta nel settore del marketing - è entrata in un bar di Sassari per ordinare un caffè e per poco non è stata "denunciata".

A raccontare la sua storia all'Ansa è lei stessa: "Quando ancora si poteva, sono andata al bar per un caffè. Ligia alle regole già vigenti, mi sono tenuta a distanza dal bancone e per ordinare ho dovuto parlare a voce alta". Ma proprio la sua voce, o meglio il suo accento, ha attirato l'attenzione dei presenti nel locale, che hanno subito creduto che si trattasse di una donna arrivata dalla Lombardia, in quel momento - come ora - una delle regioni più colpite dal Coronavirus.

Una delle clienti - prosegue il racconto della "ex milanese" - "mi guardava in cagnesco e stava per agguantare il telefonino per fotografarmi e chiamare le forze dell'ordine".

A quel punto la meneghina d'adozione ha dovuto spiegare: "Signora, sono sarda, di Sassari, vivo di nuovo qui da cinque anni, ne ho trascorso più di venti a Milano e non ci vado da un po'. Ho faticato per convincerla - conclude la donna - mi ha detto che mi stava per denunciare, convinta che fossi venuta qui per l'emergenza sanitaria".