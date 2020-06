Milano l'azienda va incontro ai dipendenti e organizza il campo estivo nel giardino

Figli al lavoro con i genitori. Letteralmente. Succede negli uffici milanesi della multinazionale tedesca Siemens che ha deciso di allestire un centro estivo per i figli dei suoi dipendenti nel building di via Vipiteno. Un campo estivo che durerà fino a settembre in grado di accogliere bambini e ragazzi tra i 4 e i 14 anni

"La salute dei collaboratori è la nostra priorità, in questi mesi ha orientato le nostre scelte. Oggi dobbiamo imparare a coabitare con il virus, sempre mettendo la sicurezza davanti a tutto. Con il centro estivo abbiamo voluto supportare le famiglie dei nostri collaboratori che potranno così nel modo più flessibile organizzare la propria vita in una dimensione sempre più smart", ha spiegato Claudio Picech, presidente e AD di Siemens.

Organizzato nel polmone verde dell'azienda, un parco di oltre 25 mila metri quadri, il camp è ispirato ai temi della sostenibilità e della difesa della biodiversità. Il fil rouge delle attività educative e ludiche, riassunto nello slogan "We protect plants" - è legato all’"Anno internazionale della salute delle piante" dichiarato a inizio 2020 dall’Assemblea generale delle nazioni unite. Tra le esperienze previste, un programma di semina e cura dell’orto, la costruzione di "giardini verticali" e di casette per proteggere gli abitanti della natura, come ad esempio le coccinelle.

Nel rispetto delle linee guida, la maggior parte delle attività sarà svolto all’aperto e in piccoli gruppi. Orientato alla massima sicurezza anche il momento del pranzo per il quale è previsto un lunch box con un pasto completo, confezionato singolarmente in un piatto in materiale compostabile e termosaldato, che può quindi essere consumato in sicurezza anche nel parco. L’obiettivo è rendere la pausa pranzo un momento non solo di nuova socialità nel rispetto delle regole, ma anche di educazione all’alimentazione sana e a corretti stili di vita.