Coronavirus, Ryanair cancella tutti i voli: stop agli aerei da Orio al Serio e Malpensa

"Serrata" totale. Ryanair, la compagnia low cost che in Lombardia opera su Milano Malpensa e Orio al Serio, ha deciso di cancellare tutti i propri voli interni e tutti quelli con partenza e arrivo in Italia.

"A seguito della decisione del Governo di bloccare l’Italia per contenere la diffusione del Covid-19, abbiamo deciso di sospendere completamente tutti i nostri voli da e per l’Italia e tutti voli domestici all’interno del Paese", si legge in una nota diffusa martedì mattina da Ryanair, che già lunedì aveva annunciato un primo piano di tagli e cancellazioni.

"Tutti i passeggeri interessati da queste cancellazioni riceveranno una comunicazione via email e o sms. I passeggeri che hanno bisogno di essere rimpatriati, potranno cambiare gratuitamente il proprio volo su uno dei voli Ryanair operativi fino alla mezzanotte di venerdì 13 marzo. I passeggeri interessati dalle cancellazioni dei voli potranno scegliere tra un rimborso completo del viaggio o l’accumulo di crediti di viaggio, che - ha concluso la compagnia - potranno essere utilizzati per acquistare altri voli Ryanair nel corso dei prossimi 12 mesi".

Le cancellazioni Ryanair dovrebbero andare avanti fino al 9 aprile. Nella stessa giornata di martedì la Spagna ha cancellato tutti i voli da e per l'Italia e altre compagnie - tra cui Alitalia - stanno annunciando tagli e sospensioni.