Coronavirus, i carabinieri ritirano la pensione per un'anziana sola e gliela portano a casa

Dalla parte di chi ha più bisogno sempre. Ancora di più adesso che Milano, la Lombardia e l'Italia intera fanno i cont con la quarantena per il Coronavirus.

Venerdì mattina speciale per i carabinieri della stazione di Settimo Milanese, che per qualche minuto si sono quasi trasformati in "assistenti personali" di una 82enne del paese che vive da sola in casa e non ha parenti.

Due militari, grazie a un accordo speciale tra l'Arma e Poste italiane per tutelare le fasce di popolazione più debole, hanno infatti "consegnato a domicilio" la pensione dell'anziana.

I due si sono presentati all'ufficio postale, hanno ritirato i soldi della signora e poi sono andati personalmente a consegnarglieli a casa sua. Lì hanno trovato l'82enne ad attenderli, insieme al suo cane, e le hanno dato i soldi. Riducendo così a zero il rischio contagio per la donna.